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Google傳加碼10億美元 投資OpenAI對手Anthropic

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
AI新創公司Anthropic，傳出獲得Google加碼投資10億美元。美聯社
AI新創公司Anthropic，傳出獲得Google加碼投資10億美元。美聯社

知情人士向金融時報透露，Google正在加碼10億多美元，投資OpenAI的對手Anthropic，寄望更快推動這家新創AI公司發展最尖端的人工智慧（AI）系統。Google先前已投資Anthropic大約20億美元。

Anthropic的AI模型Claude，是這波新的生成式AI工具的領先產品之一。除了獲得Google再大額注資，另一個由Lightspeed創投領銜的創投投資人團體，預料也合計會投資Anthropic 20億美元。據了解，這些新投資會將Anthropic的估值提高至600億美元左右。

Anthropic現在的強勁對手有OpenAI、馬斯克的xAI，這兩位勁敵去年都募到逾100億美元資金。臉書的母公司Meta、微軟（Microsoft）也在開發自己的AI系統。

對Anthropic投資手筆更大的科技巨人是亞馬遜（Amazon）。過去一年半以來，亞馬遜宣布的對Anthropic投資金額總計80億美元，現在亞馬遜正在將Claude模型嵌入下一代的Alexa智慧音箱之內。

在前拜登政府時期，美國聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）緊盯著科技巨人與AI新創公司之間的緊密投資夥伴關係，現在川普新政府上台，麗娜汗在幾周內就要去職，投資交易的相關人士愈來愈有信心能打造彼此的連結。

Anthropic去年12月年度化營收觸及10億美元，是2023年的大約十倍。投資人並不期待Anthropic或他的對手們可以在很快獲利，因為開發先進AI模型的成本很高。股東寄望有朝一日藉著新的突破，AI技術將可以創造數兆美元的價值。

OpenAI 投資人 馬斯克

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