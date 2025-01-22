日本年度春鬥勞資談判啟動 聚焦兩大重點

在日本銀行（央行）本周將召開利率決策會議之際，日本年度的春鬥勞資協商22日正式啟動，將有兩大焦點：今年的平均加薪幅度是否會達5%以上，以及加薪動能擴及小企業的程度。

日本最大的企業遊說團體日本經濟團體聯合會（經團連）和產業工會日本勞動組合總連合會（RENGO），22日正式展開年度的薪資協商，各界聚焦今年的加薪幅度是否會達到勞方要求的5%以上。日本企業去年同意平均加薪5.1%。

RENGO表示，今年的目標是中小企業平均加薪6%以上，以縮減和大企業之間的薪資差距。日本商工會議所（JCCI）說，日本小企業去年提議加薪3.62%。

日本經濟研究中心（JCER）訪調的經濟學家預期，由大企業組成的經團連今年將提議加薪4.74%，加薪幅度雖小於去年的5.58%，但仍屬強勁。

不過，日本企業花在薪資的獲利比重高於大企業，而且難以轉嫁增加的勞工成本，導致獲利受擠壓，可能難以維持相同的加薪幅度。

同時，日銀正密切關注薪資後是，以決定是否升息。日銀23日起召開為期兩天的決策會議，預料將升息1碼至0.5%。