蘋果AI帶動換機動能弱於預期 分析師砍目標價

美國券商分析師陸續調降消費電子大廠蘋果公司股價的目標價，原因是該公司的人工智慧（AI）對iPhone銷售動能的助益似乎有限。

Jefferies分析師以李裕生為首的分析師團隊指出，「我們對iPhone需求疲弱的憂慮已成真」，意味著蘋果預定30公布的上季財報面臨風險。

李裕生先前預期，上季iPhone出貨量會微增1%，現在他預測會下滑2%，中國大陸市場需求似乎尤其疲弱，其他地區的需求則可能較佳。他也擔心蘋果的本季前景，原因包括北京當局2025年的新政策限制智慧手機補貼，將排除多數的iPhone機型。

雖然投資人期待即將推出的新款iPhone SE平價機種，但李裕生不確定這款手機的需求是否能符合預期，雖可能搭載AI功能，卻可能只有一顆攝錄鏡頭，可能難以和較新款的iPhone與Android入門機型相競爭，就連較舊的iPhone 13 Pro／Pro Max都有三顆「高品質攝錄鏡頭」，他也認為，AI不太可能成為一大賣點。

李裕生指出，蘋果新增的「AI功能近期不太可能啟動超級換機潮」。Jefferies引述一份研究指出，美國消費者還不認為AI有用，暗示不願意購買新裝置以取得AI。

Jefferies調降蘋果的投資評等，從「持有」降至「劣於大盤」，並下修蘋果股價的目標價13%到200.75美元。蘋果股價21日收盤重挫3.2%至222.64美元。

摩根大通以查特吉為首的分析師團隊也指出，蘋果面臨三大挑戰：中國大陸市占可能萎縮、AI功能激起的銷售動能有限以及美元強勢。這群分析師調降蘋果目標價，從265美元砍到260美元，但維持給予蘋果的「加碼」評等。