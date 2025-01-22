日產將在九州設新廠 擬2028年度起生產車用電池

日本汽車製造商日產今天正式宣布，將在北九州市若松區新成立一座電池工廠，產品供純電動車（EV）所用。這座工廠預計2025年度動土，2028年度開始運作，僱用約500人。

「讀賣新聞」報導，這間新廠製造的電池，將供貨給總部位在福岡縣刈田町的日產子公司「日產汽車九州」。日產汽車也透露，正在評估於「日產汽車九州」量產輕型純電動車。

日產副社長坂本秀行、北九州市長武內和久、福岡縣知事服部誠太郎，今天在北九州市簽署有關預定地的設廠協議。

這座新工廠將座落於響灘地區，占地15萬平方公尺，製造新型的磷酸鐵鋰（LFP）電池，總投資金額預計達1533億日圓。

坂本今天在簽約儀式中表示，「（新廠）將成為電動車競爭力的泉源」。他也透露，日產集團正在推動的裁員計畫，不包含日產九州。