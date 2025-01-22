Netflix全球訂戶破3億 美加等國方案將漲價

串流平台Netflix今天表示去年底假期期間新增近1900萬訂戶，2024年結束時訂戶總數突破3億。Netflix同時宣布美國、加拿大等國的訂閱方案將漲價。

綜合法新社和路透社報導，Netflix費用調漲的國家包括阿根廷、加拿大、葡萄牙和美國。就美國而言，高級和標準方案將調漲2美元（約新台幣65元），月費分別來到約25美元和18美元（約新台幣825元和595元）；有廣告的基本方案則每月漲1美元，來到約8美元（新台幣265元）。

這間串流媒體巨頭表示，2024年最後1季的獲利達18.7億美元，營收來到102.5億美元，較上年同期成長兩位數。

Netflix表示，第4季節目表現超出自己預期，當中，「魷魚遊戲」（Squid Game）引發的強大追劇潮，讓他們看好這齣反烏托邦生存驚悚劇有機會成為公司史上收視率最高的原創劇集之一。

Netflix加碼投資直播活動也頗有成效。去年11月，前YouTube網紅保羅（Jake Paul）與前重量級拳王泰森（Mike Tyson）之間的較量，寫下6500萬帳戶在線同時觀賽的成績；耶誕節當天舉行的兩場職業美式足球聯盟NFL比賽，其中一場的中場表演有天后碧昂絲（Beyonce）站台，平均吸引了3000萬全球帳戶收看，名列NFL史上收視率最高的比賽之林。

Netflix表示，在提供含廣告方案的國家中，這類方案註冊人數占55%以上，整體來說較上一季成長近30%。

展望未來，Netflix預測2025年營收將落在435億至445億美元之間，營業利益率目標為29%。