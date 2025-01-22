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字節跳動傳今年要砸逾120億美元取得AI晶片

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
字節跳動傳出今年要花費超過120億美元，在國內外採購AI晶片。路透
字節跳動傳出今年要花費超過120億美元，在國內外採購AI晶片。路透

英國金融時報報導，擁有TikTok的字節跳動今年準備斥費超過120億美元於人工智慧（AI）的基礎建設。面對美國要求出售TikTok美國事業的壓力，字節跳動押注尖端科技帶來新的成長。

金融時報引述知情人士報導，字節跳動光為在今年取得AI晶片已編列人民幣400億元（55億美元）的預算，金額是2024年的兩倍。字節跳動另要在海外投資68億美元，使用先進的輝達（NVIDIA）晶片，建立訓練AI模型的基礎訓練運算量能。

金融時報指出，字節跳動在中國大陸國內的所下的半導體訂單，大約60%會下到華為、寒武紀等中國大陸本地供應商，其餘將向輝達採購。對輝達下單減少，是因為美國的出口管制。據了解，北京當局已非正式指示中國大陸科技公司，要求他們至少要有三成的晶片採購是向國內的供應商購買。

金融時報分析，即便字節跳動打算在中國大陸之外地區花68億美元，布建AI算力，但美國政府最近才加強、延伸的出口限制新規，仍會讓中國大陸的科技業者在海外布局時遭遇挑戰。

字節跳動2023年8月就推出AI聊天機器人「豆包」，根據網站分析平台Aicpb.com的資料，「豆包」是中國大陸最熱門的AI應用程式。字節跳動到目前為止，是輝達在中國大陸的最大客戶。

AI 字節跳動 美國

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