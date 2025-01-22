GPU供應緊俏 微軟不再是OpenAI運算能力的獨家供應商
在繪圖處理器（GPU）供應依然吃緊之際，OpenAI最大投資人兼主要雲端合作夥伴微軟公司，不再是OpenAI運算能力的獨家供應商。
在美國總統川普宣布OpenAI、軟銀及甲骨文等業者合資成立Stargate的同一天，微軟表示已和OpenAI簽署新協議，不再是OpenAI運算能力的獨家供應商，但仍為託管OpenAI雲端工作量的微軟，若微軟無法滿足OpenAI的需求，OpenAI能尋找其他合作夥伴。
微軟也仍有權把OpenAI的智慧財產權用於Copilot等產品，也依然是OpenAI應用程式介面的運算要求獨家供應商。微軟表示，OpenAI最近已為產品和模型訓練做出「新的重大Azure承諾。OpenAI表示，將繼續提高對微軟Azure的消費。
OpenAI已表示，可取得的運算能力短缺，導致產品延後推出，據傳更已造成與微軟之間的關係緊張，去年6月時，微軟在股東施壓下，允許OpenAI和甲骨文簽署協議，取得額外運算能力。
OpenAI在宣佈合資成立Stargate的聲明中表示，甲骨文、微軟、安謀（Arm）及輝達（NVIDIA）都是設立資料中心基礎設施的「關鍵初步技術合作夥伴」。
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