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彭博：結合AI功能 Meta計劃今年推出Oakley智慧眼鏡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Oakley Sphaera眼鏡。彭博
Oakley Sphaera眼鏡。彭博

彭博引述知情人士報導，Meta計劃今年推出專供運動員而設計的Oakley品牌智慧眼鏡，並醞釀開發手表和內建攝影功能的耳機在內的穿戴式裝置，希望開發更多結合人工智慧（AI）技術的產品。

知名的彭博科技記者葛曼（Mark Gurman）引述消息人士指出，除Oakley品牌智慧眼鏡外，Meta旗下裝置部門Reality Labs也計劃開發和蘋果的智慧手表和AirPods競爭的產品。同時，Meta仍積極開發首款真正的擴增實境（AR）產品，預計將於2027年問世。

Meta藉推出一系列新產品，將自己重新定位為AI領域的創新者，重點放在能引領下一代運算時代的硬體產品。這家社群媒體巨人已在AR和VR技術的開發上投入數百億美元，並推出多款頭戴式裝置和智慧眼鏡，只是始終無法得到消費大眾的青睞。

目前，Meta已問世的Ray-Ban品牌智慧眼鏡內建攝影機、麥克風等多項功能。這款眼鏡尚未達到真正的AR的境界（將資料和影像疊加於現實世界視野中），但已具備拍照、分析周遭環境、播放音樂及處理通話的功能。

葛曼指出，內部代號為「Supernova」的產品線將朝三大方向上發展。首先，Meta計劃將Ray-Ban品牌智慧眼鏡引進更多市場。其次，Meta正和合作夥伴Luxottica Group SA旗下Ray-Ban以外的時尚品牌合作，將智慧眼鏡技術應用至更多款式，其中包括一款基於Oakley Sphaera眼鏡設計的新版本，代號為「Supernova 2」。這款眼鏡專為自行車騎士及其他運動員設計，將攝影機移至鏡框中央。

今年最大的升級則是一款高階新產品，代號為「Hypernova」，設計上更接近目前的Ray-Ban眼鏡。更新款在右側鏡片底部配備顯示器，能將訊息投射至使用者的視野。用戶可透過此裝置運作簡單的應用程式、查看通知並瀏覽拍攝的照片，功能更接近期待已久的AR體驗。

品牌 眼鏡

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