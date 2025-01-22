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愛迪達上季財報優於預期 看好搶下更多市占

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
愛迪達（Adidas）上季營運繼續報捷。路透
愛迪達（Adidas）上季營運繼續報捷。路透

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）去年第4季獲利與營收均優於預期，主要是Samba等復古鞋款熱銷，Yeezy鞋也賣出更多，庫存降低。

愛迪達周二（21日）發布初步財報，上季營業利益5,700萬歐元（5,900萬美元），總計2024年全年營業利益為13億歐元，高於公司在去年10月時的預期。

不計匯率影響的上季營收為60億歐元，優於分析師原估的53億歐元。愛迪達在美國發行的ADR收盤大漲6.6%。

愛迪達執行長古爾登（Bjorn Gulden）的領導受到投資人肯定，他回歸專注於運動的基礎，並開發新的鞋款和服裝，追趕業界龍頭Nike，希望縮小和目前營運未有明顯起色的Nike的差距。

儘管經濟大環境的不確定性仍在，愛迪達表示，仍將銷售成長目標定在兩位數，並提升營業利益。完整財報將在3月5日公布，屆時也會發布2025年財務展望。

古爾登說：「我們看到在所有市場的市占都能增加的可能性。」

愛迪達去年立志要恢復成長，2023年因為與饒舌歌手「肯爺」﻿﻿肯伊威斯特（Kanye West）的合作破局，留下Yeezy一筆爛帳。

愛迪達表示，2024年公司各區域及各部門業績都見成長，消費者和零售商對公司的運動和生活休閒產品都更有興趣。經典鞋款如Samba、Soezial、Campus，需求旺盛，幫助愛迪達贏回零售夥伴的喜愛。

和服 愛迪達 運動

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