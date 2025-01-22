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CNBC主持人克萊默：台積電財報重燃對晶片設備股的信心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

CNBC主持人克萊默（Jim Cramer）周二指出，從市場對台積電（2330）上周財報的反應來看，台積電亮眼數據和強勁展望讓半導體業尤其晶片設備股為之一振。

克萊默說：「透過上周四的樂觀財報，台積電提醒投資人這產業的強大潛力。這基本上重構整個先進半導體領域題材，包括半導體資本設備公司，而這些公司成為主要受益者。」

克萊默解釋，台積電計劃擴大資本支出，帶動供應商股價上漲，包括應用材料公司（Applied Materials）、科林研發（Lam）以及科磊（KLA）。他建議投資ASML。

他也強調，這波漲勢不僅僅是因為台積電的財報，從晶片設備股出色表現來看，投資人再度燃起對這些公司未來商機的信心。他還提到，華爾街有人認為，隨著總統拜登任期接近尾聲，對某些先進半導體技術的限制可能即將解除。

克萊默說：「坦白說，即使去年這些半導體資本設備股重挫，我認為他們的機會從未真正減少過。這只是一個市場觀感的問題，而當一個族群不被看好時，要改變大家的觀點總是很困難的。」

半導體 台積電 投資人

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