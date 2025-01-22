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Netflix股價盤後狂漲逾14% 上季訂戶成長史上最大

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix上季訂戶成長史上最大，熱門劇集《魷魚遊戲2》開播有功勞。路透
Netflix上季訂戶成長史上最大，熱門劇集《魷魚遊戲2》開播有功勞。路透

美國串流媒體巨人Netflix（網飛）因上季訂戶成長史上最大，股價在周二（21日）盤後狂漲近15%，股價衝到990美元之上，若維持這股強勢至今（22）日開盤，股價將創再創新高。訂戶增加主要是受益於Netflix在上季首次推出重大體育賽事直播，加上熱播劇《魷魚遊戲》續集強勢回歸。

新增訂戶交出漂亮成績之後，Netflix在美國的訂閱費要漲價了。含廣告的那一級串流服務方案，月費由6.99美元調漲1美元至7.99美元；最多人選擇的標準方案，漲2.5美元至月費17.99美元；高級方案調漲2美元至每月24.99美元。

Netflix周二在致股東的信函中表示，去年第4季，Netflix新增1,890萬用戶，年增44%，且比華爾街預期高出一倍多。公司全球訂戶截至去年底，因而總計達3.01億人。先前訂戶成長的最高紀錄是在2020年第1季，當時因為新冠疫情爆發，推動新增了1,500萬用戶。

彭博指出，這是Netflix最後一次公布每季的訂閱用戶數據，該公司管理階層試圖將投資人的注意力轉至營收和利潤等財務指標，避免股價過去總是容易受到用戶數據影響。

Netflix報告上季營收成長16%，達到102億美元，是2021年末以來的最大增幅。公司同時預期2025年營收成長速度將比預期更快。最新業績公布後，Netflix股價在盤後交易時段一度上漲15%，至997.85美元。

在12個提供「有廣告」方案的市場中，多數新增訂戶以選擇有廣告的方案，不過Netflix的廣告業務開展緩慢，公司說，要對財務產生實質助益，要等到2026年。

Netflix估計本季營收104億美元，每股純益5.58美元，都低於華爾街預期的平均值。

Netflix 廣告 美國 財務

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