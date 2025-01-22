美科技股盤後大漲 受川普AI計畫和Netflix財報激勵
美國股市期指周三亞洲交易時段開盤上漲，美國總統川普宣布上千億美元的人工智慧（AI）投資計畫，而Netflix因訂戶激增盤後股價大漲。
那斯達克100指數期貨上漲0.5%，標普500指數期貨上漲0.2%。
Netflix公布業績創新高，受益於體育直播節目和《魷魚遊戲》熱潮。
川普盤後則邀約OpenAI、軟銀與甲骨文共同宣布AI投資計畫。受此消息激勵，軟銀在日本交易股價開盤一度飆漲8.1%，創下自去年9月以來最大單日漲幅。
三方宣布將立即投入1,000億美元，用於AI專案，包括資料中心與園區的建設。此外，微軟（Microsoft ）和輝達（NVIDIA）等公司預料也將參與此計畫。
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