快訊

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

英國「巴別塔學院」：殖民帝國如何看待世界各地的學生？

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

美科技股盤後大漲 受川普AI計畫和Netflix財報激勵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普（左）邀約OpenAI、軟銀與甲骨文共同宣布AI投資計畫。路透
川普（左）邀約OpenAI、軟銀與甲骨文共同宣布AI投資計畫。路透

美國股市期指周三亞洲交易時段開盤上漲，美國總統川普宣布上千億美元的人工智慧（AI）投資計畫，而Netflix因訂戶激增盤後股價大漲。

那斯達克100指數期貨上漲0.5%，標普500指數期貨上漲0.2%。

Netflix公布業績創新高，受益於體育直播節目和《魷魚遊戲》熱潮。

川普盤後則邀約OpenAI、軟銀與甲骨文共同宣布AI投資計畫。受此消息激勵，軟銀在日本交易股價開盤一度飆漲8.1%，創下自去年9月以來最大單日漲幅。

三方宣布將立即投入1,000億美元，用於AI專案，包括資料中心與園區的建設。此外，微軟（Microsoft ）和輝達（NVIDIA）等公司預料也將參與此計畫。

川普 指數 美國

延伸閱讀

韓國瑜率團參加川普就職典禮 突破歷年觀禮最高規格

川普就職未開徵關稅 美股道指大漲逾500點

美國18州 狀告川普取消出生公民權行政令

格陵蘭總理回應川普：人民不想變成美國人

相關新聞

Netflix股價盤後狂漲逾14% 上季訂戶成長史上最大

美國串流媒體巨人Netflix（網飛）因上季訂戶成長史上最大，股價在周二（21日）盤後狂漲近15%，股價衝到990美元之...

美科技股盤後大漲 受川普AI計畫和Netflix財報激勵

美國股市期指周三亞洲交易時段開盤上漲，美國總統川普宣布上千億美元的人工智慧（AI）投資計畫，而Netflix因訂戶激增盤...

美元在川普放話加徵關稅後持穩 日圓走升

彭博美元指數周二臨近收盤時保持穩定，回吐盤中美國總統·川普表示將對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅之後掀起的漲幅。在媒體...

道瓊漲537點 市場寄望關稅只是雷聲 蘋果市值輸輝達

道瓊工業指數周二大漲537點，川普重返白宮並未立即宣布關稅，激勵美股上漲。

川普就職未開徵關稅 美股道指大漲逾500點

華爾街認為川普總統就國際貿易發表的言論和上任首日的行動，比最初預想的要溫和一些，美股大漲。

川普護航「火星夢」太空概念股可望受惠

美國總統川普20日就職時表示：「要在火星插上星條旗（美國國旗）」，這個目標與特斯拉執行長馬斯克投資的航太衛星新創Spac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。