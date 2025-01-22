快訊

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

英國「巴別塔學院」：殖民帝國如何看待世界各地的學生？

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

國際原油下挫 避險需求推動金價走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油和大多數基本金屬走低，美國總統川普威脅對墨西哥和加拿大課徵關稅，市場重燃貿易戰疑慮。避險需求推動金價走高。以下是整理自彭博的商品行情：

油價走低

川普也暗示將推動國內油氣生產，並表示計畫將美國戰略石油儲備「加滿到頂」。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「關稅威脅是來真的，會帶來經濟成長放緩的風險。」

西德州中級原油（WTI）原油期貨報每桶75.89美元；布蘭特原油每桶79.29美元。

金屬普遍走低

除銅期貨以外的基本金屬普遍走低，市場關注川普對墨西哥和加拿大的關稅威脅。

截至收盤，LME銅期貨上漲0.1%，報每公噸9284.5美元；LME鋁期貨下跌1.7%，報2646美元；LME鎳期貨跌0.2%，報16078美元/噸。

金價走高

在川普威脅對加拿大和墨西哥加稅後，黃金擴大漲勢，白銀期貨一度飆升。墨西哥是主要的白銀生產國，尚不清楚關稅是否適用於白銀進口。

截至美東時間下午5點，現貨金價上漲1.4%，報每英兩2744.81美元；白銀現貨上漲0.8%，報30.7808美元。

墨西哥 川普 金價

延伸閱讀

難逃一劫！川普：正討論2月1日起對中國徵收10%關稅

韓國瑜率團參加川普就職典禮 突破歷年觀禮最高規格

川普就職未開徵關稅 美股道指大漲逾500點

美國18州 狀告川普取消出生公民權行政令

相關新聞

Netflix股價盤後狂漲逾14% 上季訂戶成長史上最大

美國串流媒體巨人Netflix（網飛）因上季訂戶成長史上最大，股價在周二（21日）盤後狂漲近15%，股價衝到990美元之...

美科技股盤後大漲 受川普AI計畫和Netflix財報激勵

美國股市期指周三亞洲交易時段開盤上漲，美國總統川普宣布上千億美元的人工智慧（AI）投資計畫，而Netflix因訂戶激增盤...

美元在川普放話加徵關稅後持穩 日圓走升

彭博美元指數周二臨近收盤時保持穩定，回吐盤中美國總統·川普表示將對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅之後掀起的漲幅。在媒體...

道瓊漲537點 市場寄望關稅只是雷聲 蘋果市值輸輝達

道瓊工業指數周二大漲537點，川普重返白宮並未立即宣布關稅，激勵美股上漲。

川普就職未開徵關稅 美股道指大漲逾500點

華爾街認為川普總統就國際貿易發表的言論和上任首日的行動，比最初預想的要溫和一些，美股大漲。

川普護航「火星夢」太空概念股可望受惠

美國總統川普20日就職時表示：「要在火星插上星條旗（美國國旗）」，這個目標與特斯拉執行長馬斯克投資的航太衛星新創Spac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。