國際原油下挫 避險需求推動金價走高
國際原油和大多數基本金屬走低，美國總統川普威脅對墨西哥和加拿大課徵關稅，市場重燃貿易戰疑慮。避險需求推動金價走高。以下是整理自彭博的商品行情：
油價走低
川普也暗示將推動國內油氣生產，並表示計畫將美國戰略石油儲備「加滿到頂」。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「關稅威脅是來真的，會帶來經濟成長放緩的風險。」
西德州中級原油（WTI）原油期貨報每桶75.89美元；布蘭特原油每桶79.29美元。
金屬普遍走低
除銅期貨以外的基本金屬普遍走低，市場關注川普對墨西哥和加拿大的關稅威脅。
截至收盤，LME銅期貨上漲0.1%，報每公噸9284.5美元；LME鋁期貨下跌1.7%，報2646美元；LME鎳期貨跌0.2%，報16078美元/噸。
金價走高
在川普威脅對加拿大和墨西哥加稅後，黃金擴大漲勢，白銀期貨一度飆升。墨西哥是主要的白銀生產國，尚不清楚關稅是否適用於白銀進口。
截至美東時間下午5點，現貨金價上漲1.4%，報每英兩2744.81美元；白銀現貨上漲0.8%，報30.7808美元。
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