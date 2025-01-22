美元在川普放話加徵關稅後持穩 日圓走升

彭博美元指數周二臨近收盤時保持穩定，回吐盤中美國總統·川普表示將對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅之後掀起的漲幅。在媒體報導暗示日本央行本周升息之後，日圓維持了漲勢。

彭博美元即期指數漲幅不到0.1%，在亞洲交易時段一度上漲0.7%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在周一大跌 1.2% 後，上漲 0.01% 至 108.00。

Andrew Hollenhorst和Veronica Clark在內的花旗經濟學家周二寫道：「川普說可能從2月1日開始對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，但我們認為這更多是一種談判手段，而不是希望對這些國家結構性地提高關稅。」

川普講話之後，加幣在亞洲交易時段一度下跌1.4%，紐約尾盤下跌0.2%至1美元兌1.4336加幣；加拿大總理特魯多表示，他支持對等報復的原則。

美元兌墨西哥披索漲0.7%至20.6384。

美元兌日圓重拾跌勢，下跌不到0.1%至155.54日圓，交易員預期日本央行周五會升息。

英鎊兌美元持穩於1.2332美元；歐元兌美元上漲不到0.1%至1.0419美元。