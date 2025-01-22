道瓊漲537點 市場寄望關稅只是雷聲 蘋果市值輸輝達

道瓊工業指數周二大漲537點，川普重返白宮並未立即宣布關稅，激勵美股上漲。

美股三大指數上漲至少0.6%，道瓊工業指數領軍大漲1.2%，收在44,025.81點；標普500指數上漲0.9%至 6,049.24點，那斯達克綜合指數上漲0.6%，收在19,756.78點。

美國公債上漲，10年期公債殖利率下降0.037個百分點，至4.573%。上周五，10年期債殖利率收在4.610%。

川普並未就貿易夥伴加徵全面性的關稅提出具體計畫，僅表示考慮最早於2月1日對加拿大和墨西哥商品徵收關稅。投資人對關稅和全球貿易戰推高通膨的可能性仍保持警惕，不過高盛已將對今年徵收全面性關稅的機率從12月預測的約40%下調至25%。

BMO Private Wealth 首席市場策略師Carol Schleif說：「昨天第一波行政措施並未提及關稅，這無疑讓人鬆了一口氣，也讓人感到有些意外。市場斷定政府將採取更加細致的做法，而這可能是正確的。」他表示，投資人寄望新政府只是將關稅威脅作為一種談判策略。

蘋果(Apple)股價下跌3.2%，Loop Capital將蘋果評級調降至持有，Jefferies還給予相當於「賣出」評級，理由是擔心iPhone需求疲軟。

蘋果市值一日內蒸發超過1,100億美元，市值去年11月以來再度低於輝達（NVIDIA）。蘋果目前的市值為3.35兆美元，輝達市值則達到3.45兆美元。

輝達上漲2.3%，帶動費城半導體指數上漲1.3%。台積電ADR漲3.4%。

通用汽車（General Motors）大漲5.7%，分析師點該公司在川普政府領導下，有可能出現「驚喜」。嘉信理財(Charles Schwab)大漲5.9%，該公司公布上季獲利增長76%。

川普決定暫緩加徵關稅，這讓依賴進口的美國製造商稍獲喘息。材料製造商3M股價大漲4.2%，該公司預計今年銷售額和獲利均會成長。一些中概股也出現反彈。