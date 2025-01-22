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川普護航「火星夢」太空概念股可望受惠
美國總統川普20日就職時表示：「要在火星插上星條旗（美國國旗）」，這個目標與特斯拉執行長馬斯克投資的航太衛星新創SpaceX不謀而合。業界看好，馬斯克的「火星夢」有川普護航，未來可望加速太空產業發展，從太空火箭到低軌衛星，台灣太空產業概念股事欣科、華通（2313）、昇達科（3491）、台揚（2314）等可望受惠。
川普表示：「我們將在星辰中追尋美國的天命，把美國太空人送上火星，並在火星插上星條旗。」川普的言論，讓同在現場的馬斯克相當激動，馬上給予掌聲並比讚。馬斯克隨後也在X平台上PO出影片，放上美國國旗，寫著「美國登陸火星」。
台灣不少廠商與SpaceX有合作關係，其中，華通為星鏈計畫主要PCB供應商，隨著低軌道衛星與軟板兩大新業務放量出貨，加上原有HDI業務續旺，華通營運火熱。
事欣科以「純美國製造」之姿，與SpaceX搭上線，供應衛星通訊品，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，穩定出貨中。
台揚布局衛星領域超過30年，過去以高軌衛星收發器為主，出貨百萬套以上。
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