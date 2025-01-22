川普基於三原因 晶片法可能保留
美國總統川普上任後，引發各界憂心晶片法的未來，但產業觀察家指出，川普基於三個原因將保留晶片法，而且2020年台積電（2330）首度宣布美國設廠計畫時，川普也大力支持。
業界認為，若川普保留晶片法，對台積電、環球晶等赴美設廠的台灣半導體廠而言，將有正面助益。
福斯新聞報導，川普在去年11月大選前，便抨擊晶片法的內容很糟，暗示將以加徵關稅為手段，迫使企業到美國設廠，後來聯邦眾議院議長強生也說，可能試圖撤銷晶片法，但之後迅速收回這番言論。
不過，保守派智庫美國企業研究所資深研究員巴爾菲德（Claude Barfield）指出，晶片法擁有共和黨籍眾議員的強力支持，尤其是在晶片法支持新設施與就業的州。
產業觀察家預期，「川普2.0」時代將保留晶片法。加圖研究所（Cato）一般經濟學與貿易副總裁林奇寇姆（Scott Lincicome）認為，川普政府不太可能大幅調整晶片法，猜測可能會稍微調整執行方式，「回想2020年台積電首度宣布在亞利桑那州設廠時，川普大為喝采」，川普第一任政府便已在幕後醞釀支持台積電的設廠計畫。
林奇寇姆點出川普2.0會維持晶片法的原因包括，川普有半導體生產回流美國的目標、在美國製造晶片所涉及的國安利益、以及晶片建廠計畫都位於具政治重要地位的州。
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