全球市場波動 美元跌勢再起 比特幣坐雲霄飛車

美國總統川普上任首日就讓全球市場陷入波動，由於美股當天休市，交易員將注意力集中在匯市和加密幣，美元20日重挫後反彈回平盤，21日跌勢再起。加拿大和墨西哥由於被川普點名考慮加徵關稅，兩國貨幣21日同步重挫。

川普二度入主白宮後，沒幾小時就對墨西哥、加拿大及歐盟祭出關稅威脅，弄得匯市水花四濺。墨西哥披索及加幣21日盤中對美元都貶值逾1.4%，歐元也貶逾0.6%。

川普20日在白宮橢圓形辦公室表示，最快可能2月1日對加拿大和墨西哥開徵25%關稅。上次他揚言對加拿大和墨西哥祭出關稅時，提出的理由是這兩大貿易夥伴邊境管制鬆散，導致移民湧入美國，而且芬太尼非法交易猖獗。

美元指數走勢 圖／經濟日報提供

川普再次提出警告，拖累墨西哥披索對美元21日盤中最多重貶逾1.4%，報20.7987披索兌1美元；加幣一度貶至1.4516加幣兌1美元，貶幅也是1.4%左右。墨西哥披索和加幣20日曾大幅升值，原因是當時政府官員透露川普不會立即對主要貿易夥伴祭出關稅，而是要研究貿易情勢。

聯博（AllianceBernstein）經濟學家溫諾格雷說：「這種反覆無常的市況是新常態，相較於我們已習慣的拜登政府，川普政府政策預測難度或許較高，以流程為導向的情況也會減少。」

除了加拿大和墨西哥，川普同日也對歐盟開砲，揚言如果歐盟未加碼採購美國石油，就會對歐盟開徵關稅，顯示川普打算把貿易限制當成外交主要工具。歐元對美元20日升值近1.4%，21日盤中最多貶值0.63%。

最大加密貨幣比特幣這兩天也坐上雲霄飛車，20日盤中一度漲上歷史新高10.9241萬美元，但也曾跌破10萬美元大關；21日盤中最大漲跌幅度也相差將近5%，目前約為10.4萬美元。