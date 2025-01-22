川普宣布美國退出巴黎協定 全球暖化警報響

經濟日報／ 編譯盧思綸湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國川普政府20日宣布將退出「巴黎協定」，這將是美國十年內第二度退出國際對抗氣候變遷的行列。除升高全球暖化惡化的風險，勢必也會導致投資人徘徊在歐美南轅北轍的綠能規定間，無所適從。

美國目前是僅次於中國大陸的世界第二大溫室氣體排放國，退出之舉將使美國加入伊朗、利比亞和葉門行列，成為第四個未加入這項協定的國家。

圖／經濟日報提供
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在川普第一任總統任內，美國曾於2017年退出巴黎協定，歷時三年半正式退出。這項決定在2021年拜登總統任內被推翻。但川普這次退出只需一年即生效，不會受先前加入巴黎協議後須滿三年才能退出的限制。

路透指出，川普二度宣布退出巴黎協定，將升高全球暖化惡化的風險、放慢美國資助國際氣候計畫的步調，並導致投資人徘徊在歐洲與美國南轅北轍的綠能規定之間，無所適從。退出巴黎協定，也將導致美企無法在聯合國支持的碳市場銷售碳權，據MSCI估計，這個市場到2030年規模可能超過100億美元。

白宮聲明反映川普對全球暖化的懷疑，他稱之為「騙局」，且退出巴黎協定符合他的整體能源策略，也就是鬆綁對美國石油和天然氣鑽探商的監管，使油氣業者能夠把產量提高到最大限度。

每個國家對巴黎協定的承諾屬自願性質，但川普不僅可望取消美國減排計畫，還可能廢止拜登對二氧化碳減排計畫提供的稅額扣抵。

哥倫比亞商學院法律系教授傑拉德指出，美國的退出「將進一步危及巴黎協定氣溫目標的達成」，「那顯然會對他國造成影響。意思是，假如關鍵大國再度拂袖而去，其他人又何必留下來繼續收拾殘局？」

美國一些州已表明，會持續抗暖化行動。三位投資人接受路透訪問時也表示，綠能轉型腳步會繼續向前邁進，不受影響。

在川普第一任內，經濟繁榮驅動潔淨能源蓬勃發展，與他的政治主張背道而馳。美國官方數據顯示，2020年美國太陽能和風力發電產業擴張創新高紀錄，且由共和黨主政的德州引領風騷。但川普2.0已採取行動設法防止該情況重演。

2015年簽訂巴黎協定，目標是將本世紀末前全球暖化導致的氣溫上升，控制在比工業化前增溫攝氏2度之內，並控制在攝氏1.5度內。

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