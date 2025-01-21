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川普加稅沒在怕！墨西哥將祭更多獎助 鼓勵近岸外包

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
墨西哥總統薛恩鮑姆。 歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆。 歐新社

墨西哥政府21日發布命令，企業若為了想更接近美國市場，把製造業務遷往墨西哥，當局將對此提供更多獎助。

彭博資訊報導，據政府公報，這道命令將提供財政獎助，來支持國家策略「墨西哥計畫」（Plan Mexico），以促進新投資、鼓勵培訓、帶動創新。墨西哥計畫旨在減少進口中國大陸產品，以支持本土產業。

總統薛恩鮑姆上周介紹「墨西哥計畫」時表示，新措施涵蓋國內外企業，並適用於所有產業。她說，稅務減免將實施到2030年10月，涉及科技、研究、開發的行業可享較多稅務抵減。要是公司培訓教育或研究機構員工，可再獲得額外減稅。

墨國水電等基礎服務有限，未能發揮近岸外包的全部產能。儘管如此，政府表示，2023年的外國直接投資年增27%至360億美元。

需要當心的是，美國總統川普主張，墨國和加拿大讓無證移民和毒品流入美國，示意要在2月1日對加墨兩國加徵25%關稅。川普也擔心中國會把墨國當成後門，藉此輸入低價產品至美國。

墨西哥 川普 美國

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