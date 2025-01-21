先別管科技七雄！這幾檔「MAGA七雄」在美選後股價漲最兇

「科技七雄」最近幾年蟠踞股市，一直是投資人目光焦點，股價不斷攀升，他們的市值都超過1兆美元。但道瓊社盤點有七檔在去年11月川普勝選後漲幅最多的股票，合稱「MAGA七雄」，有些直接或間接受惠於川普本人或其將推動的政策，如加密貨幣相關產業；另一些則搭上這陣子牛市的順風車。

AppLovin

主要提供手機遊戲開發商廣告服務的軟體公司AppLovin，股價自川普當選後漲107.3%，市值飆升到1,149億美元，主要歸功於產品AXON平台的成功，AXON是一項結合人工智慧（AI）對用戶進行廣告推薦的產品。分析機構Benchmark分析師Mike Hicky表示，AXON的AI技術，使其業務得以拓展至電商及網路電視，也帶動其核心手遊業務成長。

羅賓漢（Robinhood）及微策略（MicroStrategy）

網路券商羅賓漢，被認為是川普加密幣友善政策的主要受益者，股價自美國大選以來上漲92.9%，市值也由選舉日的220.6億美元漲至425.6億美元。微策略自2020年起持續持有且大量買進比特幣，其股價在11月5日後揚升74.1%，目前市值達到977.3億美元。川普競選期間曾承諾將建立比特幣的「戰略儲備」。

特斯拉（Tesla）

電動車巨頭特斯拉是「川普交易」其中一個最大受益者，其執行長馬斯克將領導川普新政府的「政府效率部」。選後特斯拉股價上漲了69.6%，市值漲至1.37兆美元。

優比快（Ubiquiti）

網路通訊公司優比快，早在選前營收表現即持續成長，前兩個季度營收創下紀錄，股價在過去12個月內大漲了224.04%。選舉後攀升56%，抵52周以來新高。

Coinbase

隨著市場一片看好加密幣前景，加密貨幣交易平台Coinbase在選後股價彈升52.3%，目前市值739.7億美元。

Williams-Sonoma

家居用品公司Williams-Sonoma較難被歸於「川普交易」受惠者的行列，但其公司股價同樣在選後期間飆升50.4%，市值達到249.7億美元，主要是由於其市占率的增加，及優於預期的獲利與營收表現。