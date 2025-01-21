聯合國：2024全球旅遊業 恢復到COVID-19前水準
聯合國世界觀光組織（UNWTO）今天說，由於主要市場呈現「強勁的」需求，全球旅遊業在2024年從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中完全恢復，去年全球國際遊客達到14億人次。
法新社報導，總部位於馬德里的聯合國世界觀光組織在聲明中說：「2024年大多數旅遊目的地接待的國際遊客數量比COVID-19之前更多，遊客消費也繼續強勁地成長。」
2024年的國際遊客人次比2023年的13億人次高出11%，重回2019年的水準，也就是COVID-19導致旅行癱瘓的前一年。
聯合國世界觀光組織指出，「大型客源市場的強勁表現和亞洲旅遊目的地的持續復甦」促成了這項成果。
全球旅遊業收益在2024年來到1.6兆美元，將通貨膨脹和貨幣波動因素列入考量後，比2023年成長約3.0%，比2019年成長4.0%。
聯合國世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（ZurabPololikashvili）說：「全球旅遊業在2024年已經完全從COVID-19疫情中恢復，許多地方的遊客人數、尤其是收益都已經高於2019年。」
他還說：「在強勁的需求帶動下，預計2025年全年都將持續成長，並對成熟和新興旅遊目的地的社會經濟發展帶來貢獻。」
遊客人數激增在許多旅遊熱點引發反彈，促使當局採取措施緩解海灘滿滿人潮和街道壅塞的壓力。
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