快訊

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

地震後忙著PO文 無血淚政客拿人民苦難當分裂籌碼

蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

聯合國：2024全球旅遊業 恢復到COVID-19前水準

中央社／ 馬德里20日綜合外電報導

聯合國世界觀光組織（UNWTO）今天說，由於主要市場呈現「強勁的」需求，全球旅遊業在2024年從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中完全恢復，去年全球國際遊客達到14億人次。

法新社報導，總部位於馬德里的聯合國世界觀光組織在聲明中說：「2024年大多數旅遊目的地接待的國際遊客數量比COVID-19之前更多，遊客消費也繼續強勁地成長。」

2024年的國際遊客人次比2023年的13億人次高出11%，重回2019年的水準，也就是COVID-19導致旅行癱瘓的前一年。

聯合國世界觀光組織指出，「大型客源市場的強勁表現和亞洲旅遊目的地的持續復甦」促成了這項成果。

全球旅遊業收益在2024年來到1.6兆美元，將通貨膨脹和貨幣波動因素列入考量後，比2023年成長約3.0%，比2019年成長4.0%。

聯合國世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（ZurabPololikashvili）說：「全球旅遊業在2024年已經完全從COVID-19疫情中恢復，許多地方的遊客人數、尤其是收益都已經高於2019年。」

他還說：「在強勁的需求帶動下，預計2025年全年都將持續成長，並對成熟和新興旅遊目的地的社會經濟發展帶來貢獻。」

遊客人數激增在許多旅遊熱點引發反彈，促使當局採取措施緩解海灘滿滿人潮和街道壅塞的壓力。

COVID-19 疫情 聯合國

延伸閱讀

西班牙去年旅客破9400萬人次 觀光收益1313億創高

以哈停火隔天 聯合國：915援助貨車已進入加薩

川普行政命令連發 宣布退出世衛組織和巴黎協定

旅遊業解析福建至金馬模式…陸客禁團令 恐不攻自破

相關新聞

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

美國總統川普新官上任三把火，入主白宮才過幾小時就對墨西哥、加拿大及歐盟祭出關稅威脅，弄得匯市水花四濺。墨西哥披索及加幣2...

川普加稅沒在怕！墨西哥將祭更多獎助 鼓勵近岸外包

墨西哥政府21日發布命令，企業若為了想更接近美國市場，把製造業務遷往墨西哥，當局將對此提供更多獎助。

川普回鍋…南韓風雨飄搖 僅「1產業」可受惠

川普接下美國總統大位後，市場旋即傳出南韓三星電子及LG電子，可能把部分家電生產線從墨西哥移至美國，動機或許出於關稅考量。...

先別管科技七雄！這幾檔「MAGA七雄」在美選後股價漲最兇

「科技七雄」最近幾年蟠踞股市，一直是投資人目光焦點，股價不斷攀升，他們的市值都超過1兆美元。但道瓊社盤點有七檔在去年11...

美國去年吸引占比衝新高 吸引力將繼續提高

在美國總統川普展開第二任期之際，美國在全球跨境投資計畫的占比已攀抵歷來最高水準，凸顯這個全球最大經濟體的經濟動能強於歐洲...

蘋果iPhone上季在中國大陸銷量大跌18% 市占落居第三

市調機構Counterpoint Research的最新報告指出，蘋果公司（Apple）2024年第4季在中國大陸的iP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。