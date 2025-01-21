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韓媒：三星、LG擬將部分家電產線 從墨西哥轉向美國

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

韓國經濟新聞（Korea Economic Daily）今天報導，韓國三星電子公司和樂金電子公司（LG Electronics）正考慮將部分家電產線從墨西哥廠轉移至美國廠。

路透社報導，三星電子（Samsung Electronics）與樂金電子評估轉移產線的時機，正值美國總統川普（Donald Trump）稱他考慮於2月1日向加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅之際。

韓國經濟新聞引述匿名業界人士報導，三星電子考慮將烘衣機產線從墨西哥廠轉移到位於美國南卡羅來納州（South Carolina）的工廠。

韓國經濟新聞還提到，樂金電子也在考慮將冰箱的生產，從墨西哥廠轉移到生產洗碗機和烘衣機的美國田納西州（Tennessee）工廠。

三星電子表示，由於該公司在全球許多地區都有生產基地，將密切關注情勢並靈活應對；樂金電子則表示，計劃透過調整生產系統和生產基地來因應市場變化。

LG 三星電子 墨西哥 美國

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