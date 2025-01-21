川普揚言對加墨關稅伺候未議中國 亞股走勢分歧
美國新總統川普昨天就任後警告，最快可能2月1日對美國最近2鄰國加拿大和墨西哥課徵25%關稅，同時他似乎暫時延後對中國採取任何行動。亞洲股市今天應聲震盪，收盤走勢分歧。
法新社報導，川普（Donald Trump）昨天在白宮橢圓形辦公室表示：「我們正在考慮對墨西哥和加拿大課徵25%（關稅），因為他們正在允許大量（非法移民）人口進入（美國），以及讓芬太尼（fentanyl，類鴉片藥物）進來。」
川普稍早還曾說，他會「立即開始大幅調整我們的貿易制度，以保護美國勞工和家庭。」
亞洲股市昨天穩健上漲，因為傳出川普和中國國家主席習近平進行了良好對話，引發投資人看好川普以較緩步方式來處理貿易政策。
而川普就任後也未明顯提及中國，令人更看好美中兩大經濟強國將不會再度開打貿易戰。儘管如此，川普對加墨兩國發出的警告，仍在股市交易場上掀起一些不安。
美國股市昨天因為馬丁路德金恩紀念日（MartinLuther King Day）放假休市，不過美股期貨上揚。
香港股市今天收盤揚升0.9%，其中陷入財務困境的中國地產開發商碧桂園睽違9個月恢復股票交易後，今天股價一度飆漲30%，終場漲幅也達17.5%。碧桂園上週終於公布2023年財報，虧損達243億美元，遠高於2022年的虧損8億2500萬美元。
東京股市今天也收高0.3%，雪梨、台北、曼谷和雅加達股市同樣收漲。但上海股市收跌0.1%，首爾、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也收低。
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