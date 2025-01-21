川普重申收回運河 巴拿馬即調查中國企業運營港口涉貪

巴拿馬政府宣布，針對擁有運河兩端港口經營權的中國企業「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company,PPC），在續約過程是否涉及貪腐，以及傷害到巴拿馬國家利益，展開全面調查。

但調查行動時間點，就選在美國總統川普就職演說重申收回運河，也引起外界關注，美中角力戰已經在巴拿馬運河升溫。

巴拿馬港口公司（PPC）隸屬於總部位於香港的「長江和記實業」，負責管理和運營巴拿馬運河Balboa和 Cristobal兩個重要港口。PPC公司自1997年獲得運河港口特許經營權以來，運營就飽受爭議。

因為根據特許協議，該公司獲得了長達25年的管理權，而且於2021年自動再續約25年。然而這次續約條件對巴拿馬十分不利，而且過程也被指控涉及腐敗。巴拿馬政府持有PPC公司10%的股份，但是該公司的收益並沒有回饋到巴拿馬政府。

巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Flores）批評，PPC公司帶給巴拿馬的經濟回報「非常微不足道」，而且每年全球約有3%的貿易運輸經由巴拿馬運河，但巴拿馬卻未能從中受益。佛羅雷斯並公開表示20日（星期一）已經派出審計小組，前往巴拿馬港口公司（PPC）辦公室，徹查該公司是否未依規定履行合約，以及是否有利於巴拿馬的經濟收益。

同時也因為中國企業掌控兩個重要港口，因此也被外界質疑批評，中國勢力已經滲入巴拿馬運河，甚至成為川普揚言收回巴拿馬運河的藉口之一。華府智庫也曾指出，中國企業可能擁有所有通過巴拿馬運河的船隻數據，因為中國一直利用其收集外國情報和進行間諜活動。

當地媒體分析，巴拿馬與中國在2017年建交後，中國企業迅速在巴國擴展業務，尤其是基礎建設、物流和能源領域。掌控巴拿馬運河港口的PPC公司，就被視為中國在巴拿馬經濟滲透的據點。

巴拿馬內部也認為，PPC在港口運營續約過程不透明，不僅可能涉及貪腐弊端，更和中國在各地推動「一帶一路」中常見的「債務陷阱外交」模式相似。就是透過種種不平等的協議和貸款，讓債務國最後淪為中國的經濟附庸。巴國已經出現要求收回港口管理權的聲音，讓運河不要淪為中國企業的賺錢工具。

雖然巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）再三強調，巴拿馬運河是該國的象徵，不容外國干預，不惜和美國總統川普針鋒相對。但這次大動作針對中國企業經營運河港口展開調查，也被視為是回應美國的強力施壓。