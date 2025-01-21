快訊

清泉崗基地悲劇…遭戰機發動機吸入身亡 當事人剛晉升士官長

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

川普重申收回運河 巴拿馬即調查中國企業運營港口涉貪

中央社／ 瓜地馬拉市20日專電

巴拿馬政府宣布，針對擁有運河兩端港口經營權的中國企業「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company,PPC），在續約過程是否涉及貪腐，以及傷害到巴拿馬國家利益，展開全面調查。

但調查行動時間點，就選在美國總統川普就職演說重申收回運河，也引起外界關注，美中角力戰已經在巴拿馬運河升溫。

巴拿馬港口公司（PPC）隸屬於總部位於香港的「長江和記實業」，負責管理和運營巴拿馬運河Balboa和 Cristobal兩個重要港口。PPC公司自1997年獲得運河港口特許經營權以來，運營就飽受爭議。

因為根據特許協議，該公司獲得了長達25年的管理權，而且於2021年自動再續約25年。然而這次續約條件對巴拿馬十分不利，而且過程也被指控涉及腐敗。巴拿馬政府持有PPC公司10%的股份，但是該公司的收益並沒有回饋到巴拿馬政府。

巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Flores）批評，PPC公司帶給巴拿馬的經濟回報「非常微不足道」，而且每年全球約有3%的貿易運輸經由巴拿馬運河，但巴拿馬卻未能從中受益。佛羅雷斯並公開表示20日（星期一）已經派出審計小組，前往巴拿馬港口公司（PPC）辦公室，徹查該公司是否未依規定履行合約，以及是否有利於巴拿馬的經濟收益。

同時也因為中國企業掌控兩個重要港口，因此也被外界質疑批評，中國勢力已經滲入巴拿馬運河，甚至成為川普揚言收回巴拿馬運河的藉口之一。華府智庫也曾指出，中國企業可能擁有所有通過巴拿馬運河的船隻數據，因為中國一直利用其收集外國情報和進行間諜活動。

當地媒體分析，巴拿馬與中國在2017年建交後，中國企業迅速在巴國擴展業務，尤其是基礎建設、物流和能源領域。掌控巴拿馬運河港口的PPC公司，就被視為中國在巴拿馬經濟滲透的據點。

巴拿馬內部也認為，PPC在港口運營續約過程不透明，不僅可能涉及貪腐弊端，更和中國在各地推動「一帶一路」中常見的「債務陷阱外交」模式相似。就是透過種種不平等的協議和貸款，讓債務國最後淪為中國的經濟附庸。巴國已經出現要求收回港口管理權的聲音，讓運河不要淪為中國企業的賺錢工具。

雖然巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）再三強調，巴拿馬運河是該國的象徵，不容外國干預，不惜和美國總統川普針鋒相對。但這次大動作針對中國企業經營運河港口展開調查，也被視為是回應美國的強力施壓。

中共 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

川普上任 學者呼籲政府應建立自身應對方式

川普上任簽署大量行政命令：美國民調怎麼看？

川普指美對外國邊防投入過多 陳冠廷：台海恐面臨不確定性

川普暫停難民計畫 逾千阿富汗人赴美班機遭取消

相關新聞

人類史上首見「兆億富翁」 未來10年內可望出現5位…黃仁勳也入列

財產達13位數是怎麼樣的概念？用中文來理解，就是「兆」（trillion），英文稱身家超過10億美元的人為billion...

蘋果iPhone上季在中國大陸銷量大跌18% 市占落居第三

市調機構Counterpoint Research的最新報告指出，蘋果公司（Apple）2024年第4季在中國大陸的iP...

就職首日川普迷因幣上漲 推升比特幣創新高

美國總統川普的「迷因幣」$TRUMP市值今天漲破100億美元（約新台幣3265億元），他的政府對加密貨幣友善，獲得部分群...

日媒：去年11月全球裁9千人後 日產將在日本裁員數百人

日本「讀賣新聞」今天披露，正在重整經營的日本汽車製造商日產（Nissan）將啟動國內裁員計畫，預計縮減子公司「日產車體」...

美元大反彈！川普仍要對加墨課徵最高25%關稅

美國總統川普宣布，他打算到2月1日對墨西哥和加拿大實施原本已揚言高達25%的關稅，消息一出，美元走強，亞洲股市回吐漲勢。

川普就職演說沒提的部分 讓美元重貶逾1%、比特幣跌

美國總統川普在就職演說中雖保證將執行全面性關稅，但並未宣布特定的貿易管制措施，市場押注他將暫緩立即實施急進的關稅政策。美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。