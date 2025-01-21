就職首日川普迷因幣上漲 推升比特幣創新高
美國總統川普的「迷因幣」$TRUMP市值今天漲破100億美元（約新台幣3265億元），他的政府對加密貨幣友善，獲得部分群眾熱情支持，也短暫促使比特幣價格創下新高紀錄。
路透社報導，川普本月17日推出$TRUMP，價格從18日上午不到10美元一度飆漲到74.59美元，接著今天回吐部分漲幅。根據加密貨幣價格追蹤業者CoinGecko數據，$TRUMP最新交易價格為33.88美元。
各界普遍預期川普政府將帶來加密貨幣的「黃金年代」，這與前總統拜登政府的監管審查形成鮮明對比。
全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）在川普就職這天創下10萬9071美元的新高紀錄，後來回吐漲幅，最新交易價格是10萬1867.40美元。
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