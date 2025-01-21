日媒：去年11月全球裁9千人後 日產將在日本裁員數百人
日本「讀賣新聞」今天披露，正在重整經營的日本汽車製造商日產（Nissan）將啟動國內裁員計畫，預計縮減子公司「日產車體」的湘南工廠產能，並裁員數百人。
報導指出，這是日產全球裁員計畫的一部分。日產2024年11月宣布全球裁員9000人之後，該公司於日本的裁員計畫首度曝光。
湘南工廠位於神奈川縣平塚市，今年11月預計停止生產車款名稱為AD的商用廂型車。日產本月已向交易對象發出通知。這個車款近年來受到日本龍頭汽車製造商豐田汽車（Toyota）的競爭車款擠壓，銷量低迷。
而湘南工廠的年產能為15萬輛，製造AD與另外一款商用廂型車NV200。報導指出，日產也正在評估減少NV200的產能。
日產2024年11月宣布，鑑於處境嚴峻，將削減全球產能20%，並在全球裁汰9000人。
「讀賣新聞」指出，這9000人包含生產相關的直接部門3000人，以及事務相關的間接部門6000人，其中裁員對象也包含湘南工廠。而日產是否會裁掉總公司人員，也成為外界關注焦點。
日產2024年12月與另一間日本車廠本田（Honda）啟動經營整合談判。報導指出，本田社長三部敏宏曾表示，「日產實行裁員措施是（整合的）必要條件」。
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