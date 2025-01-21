美元大反彈！川普仍要對加墨課徵最高25%關稅

美國總統川普宣布，他打算到2月1日對墨西哥和加拿大實施原本已揚言高達25%的關稅，消息一出，美元走強，亞洲股市回吐漲勢。

川普周一晚間於白宮橢圓辦公室答覆記者表示，「我們考慮對墨西哥與加拿大課徵25%的關稅，因為他們放任一堆人跑進我們國家」，「我認為我們會在2月1日執行」。

川普抱怨芬太尼與非法移民從美國北境流入，「加拿大是一個非常糟糕的加暴者」。

墨西哥與加拿大均已表示，若川普實施關稅，將對美國商品採取報復措施。《美墨加協議》將於2026年進行審查。

受此影響，加幣和墨西哥披索雙雙下跌，跌幅深達1.4%。與此同時，彭博美元指數周一下跌1.1%後，又回升0.7%。美國10年期公債殖利率下跌8個基點至4.54%。

Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana說：「如原先預料，關稅的緩解只是暫時的，最新的消息顯示，關稅只是延後而非取消」。「不過，看起來加拿大和墨西哥是焦點，但對中國談判仍有希望，這意味著中國市場可能仍受到支撐。」

川普上任首日並未宣布針對中國的任何新關稅，轉而指示政府全面處理全球不公平貿易行為，並調查北京是否遵守他上一次任內簽署的協議。

Maybank證券交易主管Kok Hoong Wong說：「針對加拿大和墨西哥的25%關稅「相當急進」，而2月1日期限緊迫到幾乎未留雙方談判空間，「香港與中國可能無法完全免受影響」。