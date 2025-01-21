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歐盟對陸貿易訴訟將到期 立陶宛總統籲繼續調查

中央社／ 維爾紐斯21日專電

歐洲聯盟（EU）針對中國對立陶宛實施歧視性貿易限制，向世界貿易組織（WTO）提出訴訟一案，即將因案件暫停超過一年而終止。立陶宛總統瑙塞達呼籲歐盟，繼續推動對中國的國際貿易調查。

2021年，立陶宛同意台灣在維爾紐斯（Vilnius）成立以「台灣」為名的辦事處，中國稱立陶宛違反「一個中國」原則，將其與立陶宛的外交關係降級，並施加貿易限制。

歐盟執行委員會（European Commission）就此，於2022年初向世界貿易組織提告，但在2024年1月底請求暫時中止訴訟程序。歐盟執行機構當時表示，這是由於準備書面文件產生的技術原因，所採取的一項程序性步驟。

根據WTO的規定，如果案件暫停超過12個月，訴訟將失效並終止。此案將於一週後到期，歐盟表示，尚未就是否繼續推動該案件作出決定。

彭博（Bloomberg）17日報導，歐盟正在討論是否放棄針對中國涉及經濟脅迫發起的訴訟，彭博評論，「這讓華盛頓的官員感到沮喪，即將上任的川普團隊認為這是向北京投降。」

此外彭博也指出，即將卸任總統拜登（Joe Biden）的政府官員，也敦促歐洲繼續追查此案。

立陶宛國家廣播電台（LRT）昨日報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）認為此案仍然存在未解決的問題，例如並非所有貿易限制都已被取消。瑙塞達補充，他明白舉證並不簡單，但尚在委員會的能力範圍內，因此希望歐盟不要放棄，繼續推動此案，並期待正面的結果。

同時，立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示，立陶宛的立場在此訴訟中不是最重要的，因為立國並未直接參與該訴訟案件。他指出，訴訟是否繼續進行應該由歐盟來決定，但問題可能在於缺乏證據，以證明中國政府在此案中的具體行動。

WTO 中共 歐盟 立陶宛

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