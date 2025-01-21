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川普就職演說沒提的部分 讓美元重貶逾1%、比特幣跌

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電
川普在就職演說中沒提到比特幣，也未揭曉實施關稅的細節。美聯社
川普在就職演說中沒提到比特幣，也未揭曉實施關稅的細節。美聯社

美國總統川普在就職演說中雖保證將執行全面性關稅，但並未宣布特定的貿易管制措施，市場押注他將暫緩立即實施急進的關稅政策。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）重挫1.2%至108.077，是今年8月以來最弱的一天。

賣壓源自於川普在演說中表示，「我們將徵收關稅，並對外國課稅，以富裕我們的公民」，但並未宣布計畫的進一步細節。選擇權市場交易商預測本周匯率將大幅震盪，因為投資人原先對川普政策聲明的預期破滅。

紐約時間周一下午，比特幣交易價格約為103,700美元，低於稍早的高峰109,241美元。

Bitwise資產管理公司的投資長 Matt Hougan說：「加密幣市場對川普總統在就職演說中未提及比特幣感到失望。」

歐元兌美元升值1.6%，報1.0434；日圓兌美元升值0.4%，報155.62；加幣、墨西哥披索、人民幣升幅均超過1%。

Credit Agricole CIBG-10外匯策略主管Valentin Marinov說：「市場對川普不會以急進關稅來啟動他的總統任期，集體鬆了一口氣」「關稅政策可能再次動搖市場，但目前看來暫時得以避免。」

川普 比特幣 美國

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