歐盟不滿中國干預高科技必要專利權利金 告上WTO
歐洲聯盟（EU）今天向世界貿易組織（WTO）提告，指控中國在未獲得擁有「標準必要專利」的歐洲業者同意下，讓這類專利訂下遍及世界的權利金費率，此舉「不公平且違法」。
路透社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）發布聲明指出，中國賦予其法院權力，來替歐洲高科技公司訂定專利權利金的世界費率，這些公司主要在電信產業。
歐盟執委會在聲明中說：「這迫使創新的歐洲高科技公司調降他們在全球的（專利權利金）費率，因此讓中國製造商以不公平方式能夠以較便宜代價取得這些歐洲科技。」
「標準必要專利」（standard essential patent，SEP）保護的是讓製造出的產品符合一定標準所必要的科技，例如手機的5G（第5代行動通訊技術）。而歐洲擁有標準必要專利的企業，則有諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）。
歐盟執委會請求與中國諮商，也就是世貿組織爭端解決機制的首步驟。若諮商未在60天內找到令人滿意的解決方案，則歐盟執委會可要求成立爭端解決小組，小組評議平均歷時12個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言