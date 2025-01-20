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傳川普上任首日不祭新關稅 美元應聲走貶

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導

美國總統當選人川普將於今天上任，「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）披露，川普不會在就職後立刻祭出關稅，美元兌歐元、英鎊匯價應聲走貶。

華爾街日報獨家報導，川普計劃在今天公布涉及範圍廣泛的備忘錄，指示聯邦機構研究貿易政策，並評估美國對鄰國及對中國的貿易關係。

但川普不會像許多貿易夥伴擔憂的那樣，在上任首日祭出新關稅。

法新社報導，在傳出上述消息後，美元兌歐元下跌1.1%，來到1.0398美元兌1歐元；兌英鎊則下跌0.9%，來到1.2297美元兌1英鎊。

川普 美國 華爾街日報

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