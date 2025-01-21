亞洲金融市場 為川普震盪

美國總統川普就職前提出的關稅威脅，已經攪亂亞洲股市及匯率；現在他正式就職，勢將在亞洲金融市場引發進一步的動盪。儘管川普針對的首要目標是中國，但亞洲企業普遍都將受到「美國優先」政策的衝擊，被迫重新思考供應鏈布局。這些不確定性可能進一步壓制亞洲股市。

由於亞洲國家普遍高度依賴出口，因此各國都擔憂美國的關稅政策將打擊經濟成長，各國央行也因為美元強勢而疲於奔命。但交易商也必須為好消息預作準備，就是實際的關稅措施可能溫和得多，如此將令亞洲市場鬆一口大氣，行情因而回升。

盛寶市場部門投資長查納表示，川普就職百日這段時期非常重要，關鍵在於觀察關稅的規模及對象。面對貿易政策的任何干擾，科技與電動車供應鏈將特別脆弱。

晶片是美中科技戰的最前線，此種背景已造成廣泛影響。由於中國亟欲晶片自己自足，為大陸晶片股颳起順風，但高度依賴中國市場營收的亞洲晶片巨擘，包括三星與台積電則承受更大壓力。馬來西亞也被捲入其中。

此外，川普以增產石油與天然氣為優先要務，根本不考慮環境影響，並威脅將取消電動車的減稅措施。南韓電池廠商股價從川普當選以來跌跌不休，大陸太陽能板廠商也前景堪憂。

但也存在一些潛在的受益者，例如川普計劃擴大LNG出口，加上市場預期美國將依賴盟國擴建軍艦，已使南韓的造船業股價大漲。再者，如果馬斯克針對醫療業以提升美國政府效率，則印度的企業管理公司便可能因為外包業務增加而受益。川普政策可能推升通膨，美國利率將居高不下，已使日本銀行股的表現超優。汽車製造業者的展望並不明朗，因為川普提高關稅對日本業者構成風險，但對於中國業者的打擊更大則是一項利多。