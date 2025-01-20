逾50年來累計賺進3.7兆美元…避險基金 挨批敲竹槓

避險基金長期以來一直因費用高昂而聲名狼藉，最新研究指出，如果從50多年前避險基金業問世初期算起，費用占避險基金獲利的比率逼近一半。

根據避險基金投資人LCH investments估計，1969年以來避險基金業累計賺進3.7兆美元，其中高達1.8兆美元是費用，占整體獲利49%左右。隨著資產價格大漲，避險基金收取費用已達到收益的50.4%，高於2000年代初期前的30%左右。

避險基金費用高昂已引發批評，「股神」巴菲特曾以「令人難以置信的補償計畫」形容這些費用，品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）則批評避險基金「狠敲竹槓」。研究業者HFR表示，避險基金業規模目前達到4.5兆美元，創歷史新高，本世紀以來已成長六倍。

LCH董事長索法（Rick Sopher）指出，避險基金賺進的費用中，一部分是投資人贖回資金或基金收攤後，投資人未取回的已支付費用。索法說：「這個因素帶來的影響在避險基金嚴重虧損時期特別明顯，例如2008年全球金融危機及之後幾年。」

2024年最賺錢避險基金是D.E. Shaw公司，其次是英格蘭德旗下的Millennium管理。如果從成立當天算起，最賺錢的避險基金是葛里芬旗下Citadel，Citadel去年獲利名列第三。整體而言，2024年獲利名列前20名的避險基金管理公司去年總收益達到937億美元，約占避險基金業收益三分之一。

大型避險基金業者近來紛紛祭出所謂的費用轉嫁制度，這種制度允許業者就許多支出向客戶收費，從獎金、聘僱成本、研究、娛樂到其他支出都不例外。LCH表示，整體費用增加主要反映管理費上升的影響。1960末期及1970年代管理費占總收益通常不到10%，但過去20年這個比率已達到近三成。

避險基金過去一向以「2-20」收費模式聞名，投資人每年支付2%管理費，20是指投資收益績效費率為20%。然而，隨著投資人持續抱怨績效及缺乏金融市場下跌保護機制，全球金融危機以來這種收費模式持續承受壓力。