歐洲電動車 今年160款搶市

歐洲車廠今年預計推出逾160款電動車（EV），EV銷售有望回溫，但車廠高層警告，伴隨法規和折扣而來的成本，可能使獲利進一步下滑。

英國金融時報（FT）報導，獨立車市分析師史密特預估，隨著車廠致力達到碳排目標，2025年包含英國在內西歐市場的EV銷售，將躍增40%至270萬輛，且EV市占率將突破15%-17%區間，達到整體市場的22%。

史密特預期，今年歐洲將推出逾160款電動車，包含低於2.5萬歐元的較平價車款如雷諾（Renault）5和雪鐵龍（Citroën）ë-C3，以及如寶馬（BMW）Neue Klasse電動休旅車（SUV）和賓士（Mercedes Benz）CLA電動款等20款新車，特斯拉更新版的Model Y也將進軍歐洲。

然而，EV銷售恢復成長，也將伴隨更嚴格的碳排規範，以及為刺激消費所提供的更多折扣而來的高成本。車廠高層認為，由於EV的實質需求依舊疲軟，歐洲車業的整體展望，在中國大陸車廠競爭和美國日益增長的保護主義下，仍面臨挑戰。

賓士執行長康林松告誡，今年消費者的「自然需求」不太可能增加到讓車廠從EV銷售獲得豐厚的利潤。

另外，歐盟今年起將要求車廠提高其EV銷售占比。英國去年宣布零碳排車款銷量須在2030年前達到整體車輛銷量80%的目標後，去年英國EV新車掛牌量增加21%至38.2萬輛的創新紀錄。然而，為了吸引消費者所祭出的折扣，也讓車廠付出了數十億英鎊。

瑞銀（UBS）預測，歐洲車廠今年稅前息前盈餘將比2024年減少7%。歐洲汽車製造商協會（ACEA）也估計，罰金、碳權費或EV虧本銷售，可能使車廠今年付出160億歐元（165億美元）。

此外，一些車廠也將因為從特斯拉和陸廠等競爭車廠處購買碳權，付出額外成本。瑞銀分析師胡梅爾估計，這些措施將對歐洲車業獲利造成多達40億歐元（41.3億美元）的衝擊。

同時，歐洲車廠也期盼各國政府恢復EV購車獎勵，以刺激需求。德國2023年底突然取消EV購車補助，導致去年EV新車銷售崩跌27%。