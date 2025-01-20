美媒曝川普上任首日無新關稅 美元應聲貶逾1%

川普再過不久就要接下美國總統大位，全球正密切關注他重返白宮後會立即採取哪些行動。美國媒體報導，川普計劃20日發布內容廣泛的備忘錄，下令聯邦機構研究貿易政策及評估美國與中國大陸等國家的貿易關係，但不會上任首日就祭出新關稅，美元應聲重貶逾1%。

根據道瓊社取得的備忘錄概要及川普顧問說法，川普在備忘錄中特別點名要嚴格審查中國大陸、加拿大及墨西哥，下令機構評估北京當局是否遵守2020年與美國簽署的貿易協議，以及美墨加協定（USMCA）現況。不過，報導指出，這份備忘錄本身未提到將祭出任何新關稅，讓擔心川普立即祭出高額關稅的其他國家暫時鬆一口氣。

追蹤美元對六種主要貨幣匯率的DXY美元指數20日盤中最多下跌1.28%，報107.952；G10貨幣對美元全面走升，離岸人民幣對美元升破7.3。美國股市期貨20日盤中全面上揚，道瓊指數期貨合約上漲292點或0.67%，標普500指數期貨漲0.68%，那斯達克100期貨漲逾0.8%。

美國股市和債市20日休市，原因是適逢馬丁路德金恩紀念日。