綠色通膨 增加家庭支出

綠色和平昨（20）日舉辦「氣候通膨影響家庭支出記者會」，分析過去三年氣候通膨對於家庭支出的影響指出，綠色通膨正影響每個家庭，光是在食跟住兩方面，據估算，過去三年來讓家庭支出增加超過8,000元。

環境部氣候變遷署回應，目前政策制定方向也認同應強化減碳，從第三期階段管制目標，以及接下來國家氣候變遷對策委員會要公布的2032、2035年目標，都朝這方向進行；物價部分，政院也有穩定物價小組密切關注物價變動，其中也包含氣候變遷對於物價的影響；至於其他相關評估數據，仍需要長期跟科學論證，會持續密切注意。

綠色和平指出，台灣自2022年起已連三年通膨率突破2%警戒線，家庭生活成本不斷攀升。據過去三年主計總處、經濟部資料，分析氣候通膨對家庭支出影響，發現家庭支出兩大項目「食物類與居住類」，皆受氣候通膨影響而持續上漲，三年累積已讓每個家庭多支出逾8,000元。

以「食」為例，氣候變遷加劇導致蔬果因異常天氣事件產量減少、價格上升，極端氣候事件愈頻繁，民眾採買蔬果的支出愈高，這三年合計已經使一個家庭必須多花將近7,500元在受到氣候而漲價的蔬果上。

家庭第二大支出「居住費用」也因高溫時間拉長而增加近千元。也就是當氣溫超過28度、有機會開啟空調的「冷氣時數」，過去三年增加269小時，這不僅會造成家庭電費支出增加約994元，且根據2024國家氣候變遷科學報告指出，若暖化現象持續，台灣夏天恐將長達七個月，未來「冷氣時」將不斷增加，民眾電費支出恐怕持續擴大。