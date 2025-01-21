氣候基金失寵 被大量贖回…逆轉四年榮景

全球投資人去年自聚焦於氣候的共同基金共撤出約300億美元，逆轉過去四年榮景，反映經濟狀況艱困和美國總統川普上台，為社會責任型投資所帶來的陰影。

英國金融時報（FT）報導，全球與氣候相關的共同基金所管理資產，在2024年前的四年間成長逾七倍至5,410億美元的紀錄高點，但去年下滑至5,330億美元，因基金的高市值無法彌補贖回金額。這也是過去四年來，投資人對這類基金撤資金額首次大於投資金額。

根據晨星（Morningstar）提供的開放式基金和指數股票型基金（ETF）初步數據，去年全球氣候共同基金銷售總額由2021年1,510億美元的高峰萎縮，去年基金贖回金額達290億美元。

該數據也顯示，去年有81檔氣候基金關閉或被合併，多於2023年的49檔。去年也僅有74檔基金推出，遠低於2022年295檔的歷史紀錄。

各國政府自新冠疫情爆發以來，面臨經費吃緊困境，外界呼籲私部門對氣候變遷投入更多資金的聲浪日增。儘管如此，這類基金的銷售依舊下滑。

晨星永續投資研究主管畢歐說，川普為綠色投資製造「不確定性」，他曾指氣候變遷是個「騙局」，也打算撤銷拜登的乾淨能源法案「通膨削減法」（IRA），右派人士對所謂「環境社會與治理」（ESG）的反對行動，也有礙銷售。

儘管如此，投資人持續投入較廣泛的氣候題材，如綠色債券、低碳或氣候轉型等。去年低碳基金平均報酬率13.16%，優於全球高市值基金的12.08%。相較下，投資於需支應高資本成本，或仰賴政府政策等領域基金，如乾淨能源或綠色科技則面臨資金外流之苦。去年這兩個領域的基金縮水5.35%。

M&G投資公司衝擊投資部門主管康斯特布爾．麥克斯威爾指出，最近幾年「充滿挑戰」，因為利率處於高檔，打擊再生能源和其他資本密集的聚焦氣候公司。他說，許多這類型公司在營運上陷入掙扎，所以財務表現遭遇挑戰，自然不利於客戶產生興趣。

儘管聚焦於氣候的共同基金遭遇贖回壓力，但數名資產管理的操盤手表示，退休基金等非以集中資金投資的機構投資人需求，依舊強勁。畢歐補充說明，在被迫整頓並削減開支來因應高利率及原物料價格上漲後，如今許多綠能公司「基本面比幾年前來得好」。