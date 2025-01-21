全球億萬富豪財富 三倍速增長
英國慈善組織樂施會（Oxfam）最新報告指出，全球億萬富豪的財富去年共增加2兆美元，增長速度是2023年的三倍，股房市雙漲是主因。報告中同時預言，地球上將在十年內出現五名身價超過1兆美元的超級富豪，而其中最快達標的很可能就是現在的全球首富—馬斯克。
樂施會在19日發布的報告說，全世界於2024年新增204名身家超過10億美元的富豪，使得「10億美元富豪」俱樂部人數來到2,769人。而他們的合計財富從13兆美元增加至15兆美元，增幅高居有紀錄以來第二多。
以全球前十大富豪來說，他們的財富是以每天1億美元的速度向上累積。即使他們任何一人一夕之間失去99%的財產，還是能夠保有億萬富豪的頭銜。
全球股價上漲是億萬富豪財富增長的主因，房價上漲也有所貢獻，因為住宅房地產占全球投資總額的80%。
報告指出，富豪們多數財富都是靠「取得」而非「賺得」，其中有60%的財富源於繼承、「裙帶關係及貪汙」或是權力壟斷。報告估算，約有18%的財富來自權力壟斷。
若能維持同樣的財富增長速度，全球十年內將出現五名兆萬富豪，比去年預測的1人多出不少。馬斯克可能成為首位達成者。
依世界銀行定義，每天生活費不到6.85美元（約新台幣222元）即屬貧窮。根據樂施會說法，全球有約44%人口、約36億人活在貧窮線下，這數字自1990年以來幾乎從未改變。
全球赤貧人口中，女性比男性多出2,430萬人，平均每十名女性就有一人活在赤貧之中，每天生活費不到2.15美元（約新台幣70元）。樂施會警告，減貧進度已停滯不前，若能減少不平等，有望以三倍速度減少赤貧人口。
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