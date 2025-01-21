世界經濟論壇 聚焦三議題

世界經濟論壇（WEF）在當地時間20日於瑞士達沃斯登場，與會政商領袖的焦點，預料將從社會議題轉向成長，可能以交易、解除管制、全球貿易威脅為主。

WEF表示，第55屆年會將從20~23日一連舉行四天，與會者涵蓋130多國的近3,000名領袖，如Uber執行長庫斯洛沙希、美國銀行（BofA）執行長莫尼罕、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉等。會議顯示在日益不確定的年代，迫切需要對話。今年WEF主題是「智慧時代的合作」，議程聚焦於五大關鍵領域，分別是重思成長、智慧時代工業、投資於人、保衛地球、重建信任。

AlixPartners顧問公司執行長佛瑞克利說，WEF議題將繞著成長打轉，所有執行長都在思索如何在這種環境中推動成長。德國軟體公司思愛普（SAP）執行長柯睿安（Christian Klein）預料，WEF將聚焦地緣政治的不確定性，應對2025年的挑戰和機會之際，適應新監管政策也是首要之務。

值得注意的是，儘管20日上任的美國總統川普，預定23日透過視訊在達沃斯發布演說，許多重量級領袖將缺席WEF，例如印度總理莫迪、中國大陸國家主席習近平等。七大工業國組織（G7）領導人中，只有下月可能敗選的德國總理蕭茲將出席，英國、法國、日本、義大利、加拿大領袖都不克與會。

諸多政要未能參加，讓外界覺得全球日益偏離WEF支持貿易的國際主義精神。美國對中國和俄羅斯等敵對國家，積極祭出金融制裁、出口管制。即將卸任的拜登政府，上周才對全球實施人工智慧（AI）晶片的出口管制，只有18國除外，引發輝達和甲骨文等科技巨擘的抗議。

而龐大的產業補貼，刺激各國競相吸引投資和製造設施。川普揚言要全面加徵關稅，會進一步打亂全球供應鏈。

達沃斯菁英似乎趨於悲觀，WEF年度訪調顯示，23%認為國家武裝衝突，是今年全球的頭號風險，極端天候退居第二、地緣經濟對峙名列第三、錯誤資訊和造假訊息排第四。