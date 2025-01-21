韓挺出口商 融資破紀錄

南韓政府20日宣布向其出口商提供360兆韓元（2,500億美元）的融資支持，規模為該國史上最大。南韓央行同日調降今年經濟成長率預估，這是總統尹錫悅短暫宣布戒嚴令、引發政治動盪，進而影響經濟的最新跡象。

南韓財政部發布聲明指出，打算在今年透過國有銀行和機構，向出口企業提供價值360兆韓元的政策性融資，並將把防範外匯波動的保險支持，從去年的1.2兆韓元增至今年的1.4兆韓元，並將貿易展和代表團等政府項目支出從 2.1兆韓元增至2.9兆韓元。

在這些措施中，韓國輸出入銀行揭露一項為期五年的計畫，將對先進戰略產業注資50兆韓元，例如半導體和電池。

南韓財政部在聲明中說：「人們擔心新一屆美國政府上台後，外部不確定性將加劇，對出口產生不利影響。」

在宣布這項決定的幾個小時前，南韓央行下修經濟預估，認為今年南韓經濟成長1.6%至1.7%，低於去年11月預測的1.9%；對2024年的經濟成長預估也從先前預測的2.2%，調降至2%或2.1%，至於去年第4季可能僅成長0.2%或不到0.1%，遠低於先前預估的0.5%。

在上周，南韓央行才意外將主要利率維持在3%，此前在10月和11月曾連續兩次降息。儘管南韓央行維持利率不變，但央行總裁李昌鏞表示，六名委員都認為未來三個月內可能再次降息，這使得2月進一步降息的機率升高。

南韓央行20日調降經濟成長率預估，為央行在下月降息增添了理由。李昌鏞也表示，面對政治不確定性因素持續，未來是否進一步降息，將和經濟能否維持韌性有關。

南韓央行在聲明中表示：「無論我們2月對今年經濟成長的預估是高於或是低於1月份，將取決於國內政治不確定性的解決時間、進一步的政府刺激措施，以及美國新政府的經濟政策。」央行在聲明中也提到消費者信心疲軟的情況。

尹錫悅在去年12月3日短暫宣布戒嚴，導致政治陷入動盪，而他已遭到彈劾、暫停職務而且被逮捕。他令人震驚的舉措嚇壞市場，傷害企業信心並不利南韓的外交事務。目前，憲法法院正在審查是否永久罷黜這位總統。

南韓央行對2025年的展望低於本月稍早財政部的預測數字。財政部預估南韓經濟今年成長1.8%，較去年的2.1%擴張放緩。