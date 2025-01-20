人們沒心情慶祝...去年全球香檳出口下滑近一成

在通膨與衝突的瀰漫下，全世界的人們沒心情開香檳慶祝。

法國香檳委員會（Comite Champagne）表示，2024年香檳酒的出口萎靡，因為人們沒心情慶祝。去年全年的全球出口為2億7,140萬瓶，較2023年下降了9.2%。

香檳委員會共同主席圖巴赫（Maxime Toubart）表示，香檳酒是「真正的消費者心情晴雨表」、「在全世界瀰漫著通膨及衝突下，人們覺得不是慶祝的時候；加上在香檳酒的最大市場，如法國和美國，有著經濟不確定性與政治上的觀望態度。」

委員會澳洲辦公室主任諾伯（John Noble）表示，鑒於「現在高通膨、高生活成本的經濟環境」，消費者對於購買奢侈品「有理由謹慎」。

由於全球展望慘澹，去年7月，世界最大的奢侈品巨頭LVMH似乎也擔心旗下的氣泡酒銷售。集團財務長紀歐尼（Jean-Jacques Guiony）在法說會上說：「香檳酒完全跟慶祝、幸福等連結在一起。」、「可能當今的全球局勢，不論是地緣政治或總體經濟，無法讓人們開香檳慶祝吧。我真的不知道。」

根據該集團2024年上半年的財報，香檳酒等所有酒類的銷售額較前年同期下滑了12%。

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