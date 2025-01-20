快訊

菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

人們沒心情慶祝...去年全球香檳出口下滑近一成

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
在通膨與衝突的瀰漫下，全世界的人們沒心情開香檳慶祝。路透
在通膨與衝突的瀰漫下，全世界的人們沒心情開香檳慶祝。路透

通膨與衝突的瀰漫下，全世界的人們沒心情開香檳慶祝。

法國香檳委員會（Comite Champagne）表示，2024年香檳酒的出口萎靡，因為人們沒心情慶祝。去年全年的全球出口為2億7,140萬瓶，較2023年下降了9.2%。

香檳委員會共同主席圖巴赫（Maxime Toubart）表示，香檳酒是「真正的消費者心情晴雨表」、「在全世界瀰漫著通膨及衝突下，人們覺得不是慶祝的時候；加上在香檳酒的最大市場，如法國和美國，有著經濟不確定性與政治上的觀望態度。」

委員會澳洲辦公室主任諾伯（John Noble）表示，鑒於「現在高通膨、高生活成本的經濟環境」，消費者對於購買奢侈品「有理由謹慎」。

由於全球展望慘澹，去年7月，世界最大的奢侈品巨頭LVMH似乎也擔心旗下的氣泡酒銷售。集團財務長紀歐尼（Jean-Jacques Guiony）在法說會上說：「香檳酒完全跟慶祝、幸福等連結在一起。」、「可能當今的全球局勢，不論是地緣政治或總體經濟，無法讓人們開香檳慶祝吧。我真的不知道。」

根據該集團2024年上半年的財報，香檳酒等所有酒類的銷售額較前年同期下滑了12%。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

消費者 通膨

延伸閱讀

氣候通膨增家庭支出 環團：3年約8千元

氣候通膨掏空錢包 綠色和平：每個家庭3年多花7千元買蔬果

國泰金：51%民眾看好台股高點突破24000

日銀 本周估升息1碼

相關新聞

「黑色半導體」風靡全球...成南韓出口要角 占全球市占高達七成

南韓最主要的外銷商品，長期以來一直是半導體，但韓流盛行之下，韓式飯捲大受歡迎，帶動海苔出口大增，讓這項食材有了「黑色半導...

人們沒心情慶祝...去年全球香檳出口下滑近一成

在通膨與衝突的瀰漫下，全世界的人們沒心情開香檳慶祝。

陸加強檢測...越南榴槤通關難 賠本出售

中國大陸檢查轉嚴，新增對進口榴槤中化學成分「金胺O」（Auramine O）的檢測，令越南出口商受衝擊，有些甚至不得不放...

川普與習近平通話舒緩市場擔憂 亞股走勢分歧

儘管華爾街股市出現反彈、歐洲股市創下新高，亞洲股市今天走勢不一。不過，美國總統當選人川普與中國國家主席習近平通話，舒緩外...

提振市場情緒...跟進歐美漲勢 日股收紅

美國候任總統川普與中國國家主席習近平積極對話，平撫外界對於川普第2任期的疑慮，並提振市場情緒，美股前一個交易日走揚，歐股...

不甩川普？強生：TikTok禁令須執行、有270天為何不賣？

熱門社群影音平台TikTok禁令19日生效，但即將就職的川普同天表示願意讓TikTok在美國延長運作90天。但兩名共和黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。