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陸加強檢測...越南榴槤通關難 賠本出售

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
中國新增對進口農產品中化學成分金胺O（Auramine O）的檢測，使部分越南出口商不得不放棄等候報關，將榴槤減價轉銷國內市場。路透
中國新增對進口農產品中化學成分金胺O（Auramine O）的檢測，使部分越南出口商不得不放棄等候報關，將榴槤減價轉銷國內市場。路透

中國大陸檢查轉嚴，新增對進口榴槤中化學成分「金胺O」（Auramine O）的檢測，令越南出口商受衝擊，有些甚至不得不放棄等候報關，將榴槤減價轉銷國內市場。

越南媒體VnExpress報導，貿易公司Anh Thu Dak Lak總經理Doan Van Ven透露，中國通關失敗後，公司須召回十個貨櫃、總重量達170噸的榴槤。這些榴槤在邊境滯留超過十天，再等下去有變質風險，其中五個貨櫃的榴槤轉銷越南國內。他說，「我們降價出售以減少虧損，吞下超過100億越南盾（約39萬美元）的損失。」

中國對進口榴槤實施更嚴格的檢查，包括須檢測金胺O，使部分出口商應對不及，只能放棄等候清關。金胺O是一種化學物質，有潛在的致癌風險。

中越邊境的越南諒山省友誼關（Hữu Nghị）主管Phung Van Ba表示，每日清關的榴槤數量顯著下降，從去年同期的70-80輛卡車，下降到20-30輛卡車。他強調，出口商必須盡速回應中方的最新要求，並且備齊完整文件，以避免商品被拒絕通關。

去年越南榴槤出口金額達破紀錄的33億美元，占該國蔬果出口總值的接近一半，中國為關鍵市場。越南期望今年榴槤出口額能增至35億美元，以助蔬果出口總值在近期內達到100億美元。

榴槤 越南 風險

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