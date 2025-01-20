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南韓防川普關稅衝擊出口商 宣布空前8兆餘元支援方案

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

韓國政府為了因應美國總統當選人川普（Donald Trump）就任後可能祭出的關稅相關風險，今天宣布對韓國出口商提供總額360兆韓元（約新台幣8兆1300億元）的支援方案。

法新社報導，韓國總統尹錫悅2024年12月3日發動短命戒嚴，其後並遭到國會彈劾，導致國家陷入政治亂局，並加重韓元兌美元貶勢，近幾週匯價落至歷史新低；韓國失業率也攀上2021年以來新高。韓國中央銀行今天才以持久的政治不確定性為由，調降國家經濟成長率預估。

韓國財政部今天透過聲明表示，鑒於海外風險正在增加，政府將對出口業者提供新的大規模支援方案，對象包括科技業大廠三星（Samsung）和半導體領導企業SK海力士（SK Hynix）。

韓國財政部支援署副署長金東俊（Kim Dong-joon，譯音）在聲明中說：「一些外部不確定因素，例如美國新政府將上台，使得（韓國）企業的出口部分可能遭受的負面效應引發疑慮。」

有鑑於此，韓國政府「計劃今年以規模空前的360兆韓元（約新台幣8兆1300億元），來提供出口資助」。

這份支援方案還包括允許韓國輸出入銀行（Export-Import Bank of Korea）在未來5年內，將總額50兆韓元（約新台幣1兆1300億元）的資金提供給半導體和電池等「近期面臨挑戰」的產業。

金東俊補充說，韓國政府也會嘗試「制定財務支援措施，協助國防、核能和造船等這類前景可期的產業善用美韓兩國的合作，來拓展在出口和代工業務方面的成績」。

韓國是武器出口大國，並已與波蘭等北大西洋公約組織（NATO）成員國簽署大筆的戰車與榴彈砲訂單。但韓國基於長期國內政策，而未直接供應武器給反抗俄羅斯全面侵略的烏克蘭。

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