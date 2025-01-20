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川普與習近平通話舒緩市場擔憂 亞股走勢分歧

中央社／ 香港20日綜合外電報導
儘管華爾街股市出現反彈、歐洲股市創下新高，亞洲股市今天走勢不一。圖／AI生成
儘管華爾街股市出現反彈、歐洲股市創下新高，亞洲股市今天走勢不一。圖／AI生成

儘管華爾街股市出現反彈、歐洲股市創下新高，亞洲股市今天走勢不一。不過，美國總統當選人川普與中國國家主席習近平通話，舒緩外界對川普第2次任期的擔憂，也提振市場情緒。

法新社報導，川普（Donald Trump）將於今天就職總統，由於他先前威脅要對進口商品徵收重稅，人們擔憂，美中經濟兩大強權可能再度爆發貿易戰，市場因此瀰漫謹慎氛圍。

川普承諾將減稅、放鬆監管和掃蕩移民，也讓人擔心高通膨會死灰復燃，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）暫緩進一步降息。部分觀察人士甚至預測，聯準會可能升息。

儘管市場緊張關注未來4年前景，美中領袖於本月17日通話的消息傳出後，市場情緒有所舒緩。

川普和習近平誓言改善華府及北京當局間的關係，習近平希望中美關係有一個「好的開始」，川普則期盼雙方能共同解決許多問題。

川普還在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）上發文寫道：「習主席和我將竭盡全力讓世界更加和平與安全！」

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）談到：「新總統上任通常會為金融市場帶來新活力，以及不確定性。」

市場抱持希望盼能避免貿易戰下，香港領漲亞股且漲幅達1.75%，東京、上海、雪梨、台北和雅加達股市收高；馬尼拉、曼谷、新加坡和威靈頓股市收低。

韓國總統尹錫悅去年12月一度發布戒嚴令並引發政治危機，造成市場情緒低迷、政治風險升高，韓國中央銀行「韓國銀行」（Bank of Korea）今天因此宣布大幅下調今年經濟成長預測，首爾股市隨之下跌0.14%。

川普 習近平

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