「黑色半導體」風靡全球...成南韓出口要角 占全球市占高達七成
南韓最主要的外銷商品，長期以來一直是半導體，但韓流盛行之下，韓式飯捲大受歡迎，帶動海苔出口大增，讓這項食材有了「黑色半導體」的美譽。
韓國前鋒報報導，海苔出口躍升，對南韓經濟貢獻良多，並成為該國最重要的海鮮出口品。儘管海苔外銷規模仍比不上晶片，卻因此贏得黑色半導體之名。
據南韓海洋水產部，去年海苔出口額躍增25.8%至破紀錄的9.97億美元，占該國2024年海鮮總出口額的近三分之一。南韓在全球海苔市場中掌握逾七成市占，以美國、日本、中國大陸為主要進口國。
韓式飯捲風行全球，讓韓式飯捲的重要原料–海苔出口大增。而且海苔也是用途廣泛的食材，可用來煮湯、燉鍋菜、做披薩、甚至製作冰淇淋。
海洋水產部長康徒衡說，為維持該國海苔的全球競爭力，生產、加工、配銷須合作無間，他誓言要全力支持這個產業的永續發展。
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