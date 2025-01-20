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Fed下一次行動將是升息？ 目前機率曝光

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。路透
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。路透

美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息，主因這些交易商見到去年12月就業數據超強，而無視於消費者物價指數（CPI）漲幅低於預估的利多。

目前，與擔保隔夜融資利率（SOFR）連結的選擇權市場預期顯示，Fed下次行動將是升息的機率約25%；而在上周CPI公布之前，此一機率曾高達30%。

債市空頭實際上是在對川普的政策下注，因為他們認為新政府的關稅及其他政策將引發通膨回升，迫使Fed政策大迴轉。

經濟顧問業者指出，Fed將於今年9月升息，而之前將完全不會降息；美國工資升幅已開始再度擴大，而川普提高關稅及限制移民將推升推膨。

截至目前，這仍屬於極端性的觀點。公債市場已充反分預期今年將降息1碼，而降息2碼的機率也達到50%。Fed理事沃勒上周表示，如果通膨數據持續有利，Fed可能於上半年再度降息。

近日美國公債殖利率已明顯回降。上周初10年期殖利率最高曾衝到4.81%，是2023年底以來最高，但目前已回降到4.65%以下。

但先鋒基金全球利率主管哈蘭表示，「如果未來幾月通膨出現驚嚇，則市場可能開始預期Fed的下一個動作將是升息」。

Garda資本合夥公司投資長馬努松表示，「市場預期升息的條件，是通膨再度升高，例如整體CPI年升幅達到3.5%；我認為Fed非常放心地暫時按兵不動」。

Fed 美國 通膨

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