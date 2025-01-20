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為2月降息鋪路？南韓央行調降今年經濟成長率預估至1.6%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓央行20日發表聲明，預測今年南韓經濟成長1.6%至1.7%。路透
南韓央行20日發表聲明，預測今年南韓經濟成長1.6%至1.7%。路透

南韓央行調降今年經濟成長率預估，這是總統尹錫悅短暫宣布戒嚴令、引發政治動盪，進而影響經濟的最新跡象。

南韓央行周一（20日）發表聲明，預測今年南韓經濟成長1.6%至1.7%，低於去年11月預測的1.9%；對2024年的經濟成長預估也從先前預測的2.2%，調降至2%或2.1%，至於去年第4季可能僅成長0.2%或不到0.1%，遠低於先前預估的0.5%。

在上周，南韓央行才意外將主要利率維持在3%，此前在10月和11月曾連續兩次降息。儘管南韓央行維持利率不變，但總裁李昌鏞表示，六名委員都認為未來三個月內可能再次降息，這使得2月進一步降息的機率升高。

南韓央行周一調降經濟成長率預估，為央行在下月降息增添了理由。李昌鏞也表示，面對政治不確定性因素持續，未來是否進一步降息，將和經濟能否維持韌性有關。

南韓央行在聲明中表示：「無論我們2月對今年經濟成長的預估是高於或是低於1月份，將取決於國內政治不確定性的解決時間、進一步的政府刺激措施，以及美國新政府的經濟政策。」央行在聲明中也提到消費者信心疲軟的情況。

尹錫悅在12月3日短暫宣布戒嚴，導致政治陷入動盪，而他已遭到彈劾、暫停職務而且被逮捕。他令人震驚的舉措嚇壞市場，傷害企業信心並不利南韓的外交事務。目前，憲法法院正在審查是否永久罷黜這位總統。

南韓央行對2025年的展望低於本月稍早財政部的預測數字。財政部預估南韓經濟今年成長1.8%，較去年的2.1%擴張放緩。

南韓 尹錫悅

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