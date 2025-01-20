印尼將碳市場開放給國際投資人 衝刺碳權交易熱度

印尼的國內碳交易所已開放給外國參與者進行交易，反映該國目標恢復做為碳抵換（carbon offset，又稱碳補償）主要中心的地位，並吸引更多投資投入當地的氣候行動。

由印尼證券交易所運營的IDXCarbon，開始提供印尼國營電力公司底下五項能源生產項目所釋出的國內碳權。根據交易所數據，印尼以每噸9.6萬印尼盾（5.87美元）的價格銷售41,822噸二氧化碳當量（CO2E），這些碳權是來自燃氣發電廠的能源效率項目，並以每噸114,000印尼盾的價格，銷售來自可再生能源項目（小型水電廠）的碳權。

印尼總統普拉伯沃目標從碳領域中創造數十億美元收入，他已承諾將要讓印尼要在2060年前達到淨零碳排的目標提前十年。根據彭博新能源財經的數據，印尼需要多達3.8兆美元的投資發展可再生能源、電網容量及電動車，才能在本世紀中期實現淨零碳排。

印尼曾是亞洲最大的自願碳權供應國之一，但在2022年後採取限制措施，政府檢視國內碳抵換在協助達成全國氣候目標所扮演的角色，中斷了上述地位。根據彭博新能源的資料，包括福斯汽車和殼牌（Shell）等企業都已經是印尼的碳權主要採購企業。

印尼的碳交易所IDXCarbon自2023年9月成立以來，遭遇需求疲軟，部分原因是印尼在實施碳排上限與交易系統方面的延宕。根據該交易所數據，該交易所在2024年共交易413,764噸碳權，平均價格為47,682印尼盾（約2.90美元）。

IDXCarbon在周一將超過170萬噸的國內碳權上架，供本土或海外實體購買。這些印尼授權碳碳權（Indonesian Authorized Carbon Credits）是透過印尼國營電力公司發電站的效率所產生的，包括燃氣發電廠和一個小型水力發電計畫。