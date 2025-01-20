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政治危機不斷 韓國央行下調經濟成長預測

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

韓國中央銀行韓國銀行今天表示，由於韓國總統尹錫悅上月宣布戒嚴引發政治危機，已大幅下調2025年經濟成長預測。

去年12月3日，尹錫悅發布戒嚴令，短暫中止文官統治，並對國會派兵，但議員否決了戒嚴令，之後並彈劾尹錫悅，目前尹錫悅因叛亂罪指控而接受刑事調查。

韓國銀行在聲明中表示：「12月初意外宣布戒嚴，加上持續的政治動盪和濟州航空客機空難，嚴重打擊了經濟信心。」

12月29日，濟州航空波音737-800客機在西南部務安機場墜毀，造成179人死亡，這是韓國境內有史以來最嚴重的航空災難。

韓國銀行表示，政治動盪和空難「導致國內消費和建設投資減少，可能導致第4季成長率遠低於11月的預測」。「消費在第3季有所改善，但第4季度似乎再次疲軟。」

因此，韓國銀行貨幣政策委員會將2024年最後一季的成長預估從2.2%下修至2.0%－2.1%。

原本預期2025年經濟成長1.9%，但「預估已下修至1.6%－1.7%」。

韓國銀行說：「這項調整主要歸因於去年12月宣布戒嚴所引發的政治不確定性的影響，這抑制了經濟信心。」

「預計這會使得今年的成長率下降約0.2個百分點，特別是影響國內消費和其他領域的內需。」

尹錫悅

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